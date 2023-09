Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck büßt am Nachmittag ein

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 32,98 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 32,98 EUR ab. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 541.468 Daimler Truck-Aktien.

Bei 34,31 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 22,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 31,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,29 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 01.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,12 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13.880,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.104,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,67 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Daimler Truck-Aktie.

