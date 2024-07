Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 35,67 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 35,67 EUR nach oben. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,83 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76.168 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 33,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 27,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 03.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 4,51 EUR im Jahr 2024 aus.

