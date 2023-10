Danaher Aktie News: S&P 500 Aktie Danaher am Dienstagnachmittag höher

Kurs der Danaher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Danaher. Im New York-Handel gewannen die Danaher-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von Danaher legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 214,89 USD. Die Danaher-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 215,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,68 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Danaher-Aktien beläuft sich auf 60.003 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,51 USD) erklomm das Papier am 06.10.2022. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,93 Prozent könnte die Danaher-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 209,01 USD. Dieser Wert wurde am 02.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,74 Prozent.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Danaher am 25.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Danaher ein EPS von 2,45 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.157,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.751,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Danaher-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,80 USD je Danaher-Aktie belaufen.

