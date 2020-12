CompuGroup erwartet 2021 stärkeres Umsatzwachstum

Damit dürften die Einnahmen deutlich stärker steigen als im fast beendeten Jahr und etwa 1 Milliarde Euro erreichen. Für 2020 rechnet der Softwarehersteller für den medizinischen Sektor mit einem Umsatz zwischen 820 und 860 Millionen Euro, das entspricht im Mittel einem Wachstum von 12 Prozent.

CompuGroup hat in diesem Jahr Teile des IT-Healthcare-Portfolios des US-Unternehmens Cerner in Deutschland und Spanien übernommen und sich vor Kurzem in den USA im Markt der Arztinformationssysteme mit dem Kauf der EMD Inc verstärkt. Zum starken Umsatzwachstum im kommenden Jahr soll auch ein organisches Wachstum von über 5 Prozent beitragen, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Das bereinigte EBITDA erwartet CompuGroup in der Größenordnung des Jahres 2020 erwartet. Dies entspricht einer EBITDA-Rendite in einer Bandbreite von 20 bis 23 Prozent. Der Mittelwert der Prognose 2020 liegt bei ca. 25 Prozent. Grund für die voraussichtliche geringere Marge sind geplante zusätzliche Investitionen in neue Technologien und Vertrieb, um die Wachstumschancen, die sich durch die schnell voranschreitende Digitalisierung des Gesundheitssystems für die CGM ergeben, zu realisieren. Für 2020 stellt CompuGroup ein bereinigtes EBITDA zwischen 205 und 220 Millionen Euro in Aussicht.

Die vollständige Prognose für das Geschäftsjahr 2021 werde wie geplant am 4. Februar 2021 veröffentlicht.

FRANKFURT (Dow Jones)

