Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 159,33 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 159,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 158,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 164,65 USD. Bisher wurden heute 695.895 Datadog A-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Mit einem Zuwachs von 6,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 95,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 826,76 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 USD je Aktie belaufen.

