Blick auf Aktienkurs

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kurseinbußen

12.09.25 20:24 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 137,33 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
118,14 EUR -0,52 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 137,33 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 137,22 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 139,09 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 348.133 Aktien.

Bei einem Wert von 170,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,84 Prozent. Bei einem Wert von 81,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

