Kursentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A präsentiert sich am Nachmittag fester

29.09.25 16:11 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 141,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
121,82 EUR 5,42 EUR 4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 141,50 USD. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 141,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 140,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 102.991 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,19 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,70 USD ab. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 73,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz wurden 826,76 Mio. USD gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

