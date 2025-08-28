S&P 500 aktuell: S&P 500 schließt im Plus

S&P 500 aktuell

Am Abend wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,32 Prozent fester bei 6.501,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50,364 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 6.485,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.481,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.466,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.508,23 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,684 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.389,77 Punkte. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2025, den Stand von 5.888,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.592,18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,79 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.508,23 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,01 Prozent auf 140,96 USD), Agilent Technologies (+ 5,28 Prozent auf 124,96 USD), The Trade Desk A (+ 5,15 Prozent auf 55,36 USD), ServiceNow (+ 4,57 Prozent auf 928,60 USD) und HP (+ 4,57 Prozent auf 28,35 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Hormel Foods (-13,09 Prozent auf 25,22 USD), Bath Body Works (-6,91 Prozent auf 29,36 USD), Brown-Forman B (-4,86 Prozent auf 28,97 USD), Lumen Technologies (-4,74 Prozent auf 5,02 USD) und Best Buy (-3,70 Prozent auf 72,66 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 64.224.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,809 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

