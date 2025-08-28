Börse New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100
Mit dem NASDAQ 100 ging es schlussendlich aufwärts.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,58 Prozent auf 23.703,45 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 23.601,35 Punkte an der Kurstafel, nach 23.565,85 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.741,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 23.514,70 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.356,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21.318,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19.350,78 Punkte.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 13,00 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 7,01 Prozent auf 140,96 USD), CrowdStrike (+ 4,59 Prozent auf 442,00 USD), AppLovin A (+ 4,50 Prozent auf 483,75 USD), Micron Technology (+ 3,61 Prozent auf 122,00 USD) und Marvell Technology (+ 3,26 Prozent auf 77,23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Biogen (-2,72 Prozent auf 132,65 USD), Old Dominion Freight Line (-2,68 Prozent auf 149,70 USD), Cintas (-2,29 Prozent auf 208,32 USD), Microchip Technology (-2,10 Prozent auf 65,25 USD) und Charter A (-2,05 Prozent auf 263,63 USD).
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 64.224.628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,809 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Alle: Alle Empfehlungen