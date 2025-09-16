DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.286 +0,7%Nas22.468 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1705 +0,4%Öl69,96 +0,5%Gold3.774 +0,7%
So entwickelt sich Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schiebt sich am Abend vor

26.09.25 20:24 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A schiebt sich am Abend vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Datadog A. Zuletzt konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 138,57 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 140,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 385.132 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 826,76 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

