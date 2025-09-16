DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.117 +0,4%Nas22.338 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,71 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Aktienentwicklung

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

26.09.25 16:10 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 138,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
116,40 EUR 0,54 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 138,15 USD. Bei 138,20 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.470 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 18,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Abschläge von 40,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

