Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 138,15 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 138,15 USD. Bei 138,20 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57.470 Datadog A-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 18,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Abschläge von 40,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 826,76 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

