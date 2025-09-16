Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Donnerstagabend mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 135,03 USD ab.

Das Papier von Datadog A befand sich um 20:06 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 135,03 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Datadog A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,17 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,19 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 285.001 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,95 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Datadog A ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 826,76 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 645,28 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu