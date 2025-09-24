Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 133,55 USD.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 133,55 USD. Zwischenzeitlich weitete die Datadog A-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 133,21 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 135,19 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 85.867 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Bei 170,07 USD markierte der Titel am 07.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,35 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 645,28 Mio. USD eingefahren.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

