Notierung im Blick

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochabend leichter

24.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 136,02 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
115,86 EUR -0,40 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 136,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 135,27 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 318.585 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 25,03 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,70 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 39,94 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,83 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

