Kurs der Datadog A

Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag nahe Nulllinie

24.09.25 16:09 Uhr
Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag nahe Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Datadog A-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 137,43 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Datadog Inc Registered Shs -A-
115,86 EUR -0,40 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr bei 137,43 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 139,15 USD. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 137,43 USD nach. Mit einem Wert von 138,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.000 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,75 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Mit Abgaben von 40,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,12 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,12 Prozent auf 826,76 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Datadog A-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,83 USD fest.

Redaktion finanzen.net

