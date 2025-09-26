Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend gefragt

Datadog A im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,1 Prozent auf 144,73 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 144,73 USD zu. Die Datadog A-Aktie zog in der Spitze bis auf 144,78 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,17 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 581.316 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 14,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,70 USD). Mit einem Kursverlust von 43,55 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 826,76 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 645,28 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu