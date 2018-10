Tim Cook mit Breitseite gegen Facebook und Google: Datensammeln ist ein Haufen Mist

Tim Cook ist Anbieter von kostenlosen Internetdiensten schon früher für ihre Einstellung zu Nutzerdaten und Datenschutz angegangen. Nun legte er in einem Interview mit dem Sender "Vice News" nach: "Einige Unternehmen wollen Euch glauben machen: Wir müssen Eure Daten sammeln, um unseren Dienst zu verbessern. Glaubt ihnen nicht. Wer so etwas behauptet, verbreitet einen Haufen Mist".

Daten-Skandale bei Facebook

Facebook hatte vergangene Woche einräumen müssen, dass sich unbekannte Angreifer vollen Zugriff auf fast 50 Millionen Profile verschaffen konnten. Zwar wurde die Lücke bereits geschlossen, trotzdem prüfen die Behörden nun, ob sich der Konzern an die vor kurzem verschärften Datenvorschriften gehalten hat. Sollte es Beanstandungen geben, droht dem Netzwerk nun eine Strafe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro.

Größer war noch der Daten-Skandal in Zusammenhang mit Cambridge Analytica. Die Datenanalysefirma hatte vom Entwickler einer Umfrage-App unrechtmäßig die persönlichen Daten von 87 Millionen Facebook-Nutzern erhalten, obwohl nur rund 300.000 Nutzer an der Umfrage teilgenommen hatten. Dies war möglich, weil Facebook App-Entwicklern einen sehr breiten Informationszugang gestattete, so auch zu den Freunden der Umfrageteilnehmer. Cambridge Analytica hat unter anderem für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump gearbeitet.

Apple wählt einen anderen Weg

Solche Vorfälle wären bei Apple nicht möglich, erklärte Cook gegenüber "Vice News". "Wir lesen nie eure E-Mails oder Messages. Du bist nicht das Produkt", versicherte der 57-Jährige. Seine Einstellung ist klar: "Privatsphäre ist eine der wichtigsten Angelegenheiten des 21. Jahrhunderts", so der Apple-CEO. "Ich betrachte es als Menschenrecht".

Auch bei anderen Gelegenheiten war Cook als starker Verfechter der Privatsphäre aufgetreten. So beschrieb er Apples Philosophie auf der Abschlussfeier der Duke University in Mai wie folgt: "So wenig Daten wie möglich zu sammeln und sorgfältig und respektvoll zu sein, wenn die Privatsphäre in unserer Obhut ist. Weil uns bewusst ist, dass die Daten Ihnen gehören".

