DAX24.519 -0,7%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.102 +1,1%Euro1,1718 -0,1%Öl64,95 +1,5%Gold4.862 +2,1%
DAVOS/Baerbock: Grönland gehört den Grönländern

21.01.26 11:11 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - Im Grönland-Konflikt der USA mit Europa hat die Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock, an die Souveränität der Einwohner der größten Insel der Welt erinnert. Zwar gebe es unterschiedliche geopolitische Interessen und Sicherheitsbedenken - doch in keiner Weise lasse sich daraus ableiten, dass die Grönländer nicht zu Grönland gehörten oder nicht Bürger des Königreichs Dänemark seien, sagte die frühere deutsche Außenministerin beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. "Als EU-Bürger und Nato-Mitglieder genießen sie dieselben souveränen Rechte wie alle anderen Menschen auf der Erde", ergänzte Baerbock.

US-Präsident Donald Trump erhebt seit längerem Besitzansprüche auf Grönland und begründet dies unter anderem mit Behauptungen, dass sich sonst Russland oder China die ressourcenreiche Insel einverleiben würden. Vorschläge europäischer Verbündete für einen Ausbau der Bündnispräsenz in der Arktis fanden bei Trump kein Gehör. An diesem Mittwoch ist eine Rede des Republikaners beim Weltwirtschaftsforum geplant.

Als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland hatte der Republikaner zuletzt angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle zu verhängen. An diesem Donnerstag wollen die europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel darüber beraten, wie sie auf die Zolldrohung reagieren wollen./ngu/DP/jha