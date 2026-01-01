DAVOS/Merz: Transatlantische Partnerschaft nicht 'voreilig abschreiben'

DAVOS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Bedeutung der Nato betont. Merz sagte in Davos: "Lassen Sie uns bitte auch bei allem Frust und Ärger der letzten Monate die transatlantische Partnerschaft nicht voreilig abschreiben." Das sei kein wohlfeiler Verweis auf das Prinzip Hoffnung. "Nein, wir Europäer, wir Deutsche wissen, wie kostbar das Vertrauen ist, auf dem die Nato fußt. Im Zeitalter der Großmächte werden auch die USA auf dieses Vertrauen angewiesen sein. Es ist ihr und unser entscheidender Wettbewerbsvorteil" sagte Merz. "Autokratien mögen Untertanen haben. Demokratien haben Partner und verlässliche Freunde."

Angesichts des Grönland-Konflikts hatte es Sorgen um die Zukunft der Nato gegeben. Trump hatte wiederholt deutlich gemacht, er wolle die zum Nato-Partner Dänemark gehörende Insel kaufen./hoe/DP/jha