DAVOS/Vertreter der USA und Russlands verhandeln in Davos

21.01.26 11:11 Uhr

DAVOS/MOSKAU (dpa-AFX) - Vertreter Russlands und der USA haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos über bilaterale Beziehungen und eine Friedensregelung für die Ukraine gesprochen. An dem Treffen am Dienstagabend nahmen nach Moskauer Medienberichten der US-Sondergesandte Steve Witkoff, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, und der russische Unterhändler Kirill Dmitrijew teil.

Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Witkoff äußerte sich nicht über seine sonst üblichen Kanäle. Vor einer Kamera der russischen Zeitung "Iswestija" sprach er von einem "sehr positiven Treffen".

Bisher vor allem Gespräche mit der ukrainischen Seite

Trump will den seit fast vier Jahren andauernden Krieg in der Ukraine beenden. Seine Unterhändler haben bislang vor allem mit der ukrainischen Seite gesprochen. Die europäischen Staaten waren an einigen Gesprächsrunden beteiligt. Die russische Führung von Kremlchef Wladimir Putin nimmt nicht direkt teil, ist aber durch den Draht zu Witkoff und Kushner eingebunden.

US-Präsident Trump wird inmitten des Konflikts wegen seiner Ansprüche auf Grönland heute Nachmittag als Redner in Davos erwartet./fko/DP/stk