DAX 40-Papier EON SE-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet EON SE Anlegern eine Freude

Dividendenanpassung

EON SE-Anleger aufpasst: So hoch fällt die EON SE-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Wert EON SE am 16.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,53 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,92 Prozent an.

Veränderung der EON SE-Dividendenrendite

Die EON SE-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 13,40 EUR aus dem XETRA-Handel. Am 17.05.2024 wird das EON SE-Papier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den EON SE-Aktienkurs haben. Die Dividendenausschüttung an die EON SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist die EON SE-Aktie eine Dividendenrendite von 4,36 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 5,46 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von EON SE via XETRA 44,21 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 300,99 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (RWE) schneidet EON SE 2023 nicht so gut ab wie die Branchenrivalen. Neben der höchsten Dividende punktet die Top-Dividenden-Aktie ebenso mit der stärksten Dividendenrendite. Die stärkste Dividenden-Aktie in der Peergroup in puncto Dividendenauszahlung ist RWE mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Bei der Dividendenrendite liegt derweil EON SE ganz vorn mit 4,36 Prozent.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel EON SE

Für das Jahr 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,55 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 4,10 Prozent nachlassen.

EON SE-Basisdaten

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens EON SE beträgt aktuell 34,578 Mrd. EUR. Das EON SE-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 61,36. 2023 setzte EON SE 93,686 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 0,20 EUR.

Redaktion finanzen.net