DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,15 -0,3%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.599 -0,5%Euro1,1640 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.336 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Top News
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
DAX aktuell

Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar

21.08.25 08:04 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX kaum verändert erwartet - US-Notenbank im Fokus | finanzen.net

Der DAX dürfte den Donnerstag in abwartender Haltung beginnen. Das Rekordhoch von Mitte Juli bleibt in der Nähe.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.277,0 PKT -146,1 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

Der DAX wird am Donnerstag ohne größere Veränderung erwartet. Am Mittwoch hatte er Zum Ertönen der Schlussglocke 0,60 Prozent auf 24.276,97 Zähler eingebüßt.
Die Schwäche des US-Technologieindex NASDAQ 100 vom Vorabend gilt als einer der Belastungsfaktoren.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

DAX ohne klaren Trend

Der DAX bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

08:22Aktien Frankfurt Ausblick: Weiter kein klarer Trend - CTS Eventim sacken ab
08:12Volkswagen: IG Metall attackiert AfD-nahe Arbeitnehmergruppe bei VW
08:04Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX stabil erwartet - kein klarer Trend erkennbar
08:00Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Bilanzen von Zoom und Clara Technologies voraus
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Leichte Kursgewinne erwartet
07:17Sun Phu Quoc Airways baut Flotte vor dem Start mit zwei Airbus A321 aus
07:09Vor Notenbankertreffen in Jackson Hole: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
07:01WDH/DAX-FLASH: Stabilisierung erwartet - weiter kein klarer Trend
mehr