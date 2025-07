DAX aktuell

Der deutsche Leitindex setzte seine Erholung am Donnerstag zunächst fort. Noch hält die 24.000er-Marke, auch wenn inzwischen Abgaben das Bild dominieren.

Der DAX ließ am Donnerstag den schwachen Wochenstart zunächst hinter sich und eröffnete 0,32 Prozent fester bei 24.340,21 Punkten. Nachdem er die Gewinne eine Weile verteidigte, fällt er nun auf rotes Terrain zurück.

Allerdings verteidigt der deutsche Leitindex noch den psychologisch wichtigen, runden Zählerstand von 24.000 Punkten.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, das in der neuen Woche zeitweise etwas näher gerückt ist. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Rücksetzer im DAX wird wahrscheinlicher

Marktanalyst Jens Klatt vom Handelshaus XTB wertete es als Zeichen der Schwäche, dass der DAX nach einem starken ersten Halbjahr zuletzt kein Rekordhoch mehr erreicht hat. In Verbindung mit dem zunehmend überhitzt anmutenden Modus an der Wall Street, wo in den kommenden Wochen ein Rücksetzer anstehen könnte, werde im Leitindex ein Rücksetzer unter 23.000 Punkte sehr wahrscheinlich.

Quartalszahlen der US-Techkonzerne

Gut aufgenommene Quartalszahlen der US-Techkonzerne Microsoft und Meta Platforms heben die Stimmung insbesondere rund ums Trendthema künstliche Intelligenz. Am Abend nach dem US-Börsenschluss schauen die Anleger dann auf die Geschäftszahlen von Apple und Amazon.

Zinsentscheid der Fed

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen. Eine von Anlegern erhoffte Zinssenkung im September gilt allerdings inzwischen als weniger wahrscheinlich. Auch die japanische Notenbank änderte an den Leitzinsen nichts.

Berichtssaison nimmt Fahrt auf

Nach den hierzulande eher durchwachsen ausgefallenen Geschäftsberichten am Vortag geht die Berichtssaison in Deutschland am Donnerstag weiter - unter anderem mit Bilanzen aus dem DAX von Heidelberg Materials und BMW plus erneut zahlreichen Quartalszahlen aus MDAX und SDAX.

