Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Donnerstag deutlich tiefer.

Der DAX eröffnete den Donnerstagshandel 0,03 Prozent fester bei 23.295,72 Punkten und fällt anschließend ins Minus. Dabei rutscht er auch unter die runde Marke von 23.000 Punkten.

Erst am Dienstag hatte das Börsenbarometer mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Schon damals war die Aufwärtsbewegung von der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe getrieben worden.

Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag machen die Anleger auch am Donnerstag einen Bogen um deutsche Aktien. Leicht positive US-Vorgaben nach den Zinssignalen der US-Notenbank Fed zogen hierzulande keine Kursgewinne nach sich.

US-Währungshüter halten Zinsen stabil

Die US-Währungshüter haben am Vorabend die Zinsen wie allgemein erwartet unverändert belassen. Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank sprach aber von zahlreichen Unsicherheitsfaktoren, die die Währungshüter mit Blick auf Zinssenkungen in diesem Jahr weiter vorsichtig stimmten. Die Notenbank senkte ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum, während sie die Inflationsprognose anhob. Zudem will sie beim Verkauf ihrer Bestände an Staatsanleihen vom Gas gehen.

Die Zinssignale hatten den Kursen in New York eine Fortsetzung der Erholung ermöglicht, was nach der jüngsten Rekordrally beim DAX aber nicht mehr als Kurstreiber wirkt. Anleger hatten hierzulande zuletzt das massive Finanzpaket eingepreist, das am Freitag noch im Bundesrat verabschiedet werden muss.

Nach etwa 17 Prozent Plus im laufenden Jahr ist die Luft für den deutschen Leitindex dünner geworden, während die großen US-Leitindizes 2025 im Minus liegen wegen der Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Laut Eckhard Schulte von MainSky Asset Management bleibt eine Trendwende am US-Aktienmarkt fraglich. Er vermutet, dass die Rotation in andere Länder noch nicht zu Ende ist.

RWE legt Zahlen vor

In Deutschland ist der Donnerstag geprägt von Unternehmenszahlen, unter anderem von RWE. Das Gesamtbild war gemischt mit. Die Jahreszahlen übertrafen die Erwartungen. Dem gegenüber stand aber ein laut Händlern "gedämpfter Ausblick".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires