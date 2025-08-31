DAX aktuell

Am letzten Handelstag der Woche dürfte es für den deutschen Leitindex zum Auftakt leicht nach unten gehen.

Am Freitag hält sich der DAX im vorbörslichen Geschäft leicht auf negativem Terrain, nachdem er den Vortag marginale 0,03 Prozent niedriger bei 24.039,92 Punkten abgeschlossen hatte.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Kein klarer Trend erkennbar

Der DAX dürfte am Freitag seine zuletzt erkennbare Schwäche im Wochenverlauf fortsetzen. Zwar konnte der Leitindex seine 50-Tage-Linie bislang knapp behaupten - ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend, der derzeit seitwärts verläuft. Doch mit dem am Donnerstag markierten Wochentief bei 23.972 Punkten fiel er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli nach wie vor in Reichweite. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen.

"Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag dürften sich die Blicke der Anleger vor allem auf die vorläufige Inflationsrate für August richten, schätzt Altmann. Experten und Anleger erwarten im Monatsvergleich stabile Verbraucherpreise. Auf Jahressicht würde dies jedoch einen leichten Anstieg bedeuten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX