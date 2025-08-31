DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin95.416 -1,0%Euro1,1664 -0,1%Öl68,24 ±-0,0%Gold3.410 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
Top News
Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank Aktien von Alpha Bank und UniCredit im Fokus: UniCredit erhöht Beteiligung an griechischer Alpha Bank
DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
DAX aktuell

DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben

29.08.25 07:18 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX zur Eröffnung etwas schwächer erwartet | finanzen.net

Am letzten Handelstag der Woche dürfte es für den deutschen Leitindex zum Auftakt leicht nach unten gehen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.039,9 PKT -6,3 PKT -0,03%
Charts|News|Analysen

Am Freitag hält sich der DAX im vorbörslichen Geschäft leicht auf negativem Terrain, nachdem er den Vortag marginale 0,03 Prozent niedriger bei 24.039,92 Punkten abgeschlossen hatte.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Kein klarer Trend erkennbar

Der DAX dürfte am Freitag seine zuletzt erkennbare Schwäche im Wochenverlauf fortsetzen. Zwar konnte der Leitindex seine 50-Tage-Linie bislang knapp behaupten - ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend, der derzeit seitwärts verläuft. Doch mit dem am Donnerstag markierten Wochentief bei 23.972 Punkten fiel er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli nach wie vor in Reichweite. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen.

"Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Wer­bung

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag dürften sich die Blicke der Anleger vor allem auf die vorläufige Inflationsrate für August richten, schätzt Altmann. Experten und Anleger erwarten im Monatsvergleich stabile Verbraucherpreise. Auf Jahressicht würde dies jedoch einen leichten Anstieg bedeuten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

07:38dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax bleibt auf Richtungssuche
07:18DAX dürfte auch am letzten Handelstag der Woche zum Start leicht nachgeben
07:16DAX: In Lauerstellung
07:03Vor Inflationsdaten: DAX mit leichten Verlusten erwartet -- China-Börsen im Plus - Abgaben in Japan -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- UniCredit erhöht Beteiligung an Alpha Bank
06:59Rheinmetall: CEO Armin Pappergers riskantes Streben nach Größe
06:51DAX-FLASH: Leichte Verluste erwartet trotz Rekord im S&P 500
06:27Germany's Pistorius: New Rheinmetall arms plant sends signal
06:23Germany: Rheinmetall opens new artillery ammunition factory
mehr