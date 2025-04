DAX aktuell

Der deutsche Aktienmarkt stagniert heute gegenüber der Erholungsrally vom Vortag. Damit tut sich der DAX an der 22.000-Punkte-Marke zunächst schwer mit weiteren Kursgewinnen.

Der DAX beging den Donnerstagshandel an der Börse Frankfurt 0,33 Prozent niedriger bei 21.890,10 Punkten und hält sich auf diesem Niveau.

Marktbeobachtern zufolge bleiben die Märkte aber insgesamt auf Stabilisierungskurs. "Das Hauptthema bleibt eine Fortsetzung der Erholungsrally", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

Wer­bung Wer­bung

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Hoffnung im Zollstreit

Am Vortag hatte der DAX auf seiner Erholung noch einmal Gas gegeben und zeitweise sogar die 22.000 Punkte überschritten. Auch an der Wall Street ging die Rally wegen neuer Hoffnung im Zollstreit weiter. Nach dem europäischen Handelsschluss tat sich dort allerdings nach oben nichts mehr. In seinen internationalen Handelskonflikten hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, in den nächsten zwei bis drei Wochen Zölle festzusetzen, wenn er keine Fortschritte bei den Gesprächen sehe.

Berichtsssaison zieht an

Die nächsten Impulse für den Dax könnten am Donnerstag von der voranschreitenden Berichtssaison und dem am Vormittag anstehenden ifo-Geschäftsklimaindex ausgehen. Fraglich bleibt, inwieweit sich die Unsicherheit über Donald Trumps Zollpolitik bereits negativ auf das Stimmungsbarometer ausgewirkt hat.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX