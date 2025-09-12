DAX aktuell

Nach einem schwachen Vortag dürften sich Anleger auch am Donnerstag zurückhalten - trotz rekorden an der Wall Street.

Der DAX knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der Vorbörslich verliert der deutsche Leitindex 0,1 Prozent auf 23.619 Punkte. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Wer­bung Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Gute US-Vorgaben helfen nicht

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Von der Europäischen Zentralbank wird an diesem Donnerstag unterdessen kein Zinsschritt erwartet. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX