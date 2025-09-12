DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 ±-0,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.634 +0,3%Euro1,1691 -0,1%Öl67,36 -0,4%Gold3.632 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Apple 865985 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwächerer Eröffnung -- Asiens Märkte mehrheitlich fester - Nikkei auf Rekordhoch -- RENK baut Produktion für steigende Panzer-Nachfrage um -- Iberdrola, Rheinmetall, HENSOLDT, VW im Fokus
Top News
10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch 10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag - EZB-Zinsentscheid voraus, Nikkei auf Rekordhoch
Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung Goldpreis: Hochspannung vor US-Inflationsrate und EZB-Sitzung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX mit weiteren kleinen Verlusten erwartet - Das bewegte am Donnerstag die Börse

11.09.25 07:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX dürfte schwächer eröffnen | finanzen.net

Nach einem schwachen Vortag dürften sich Anleger auch am Donnerstag zurückhalten - trotz rekorden an der Wall Street.

Der DAX knüpft am Donnerstag zunächst wohl an die Verluste vom Vortag an. Der Vorbörslich verliert der deutsche Leitindex 0,1 Prozent auf 23.619 Punkte. Damit würde er etwas weiter unter seine 100-Tage-Linie fallen, um die er auch am Vortag noch gependelt war. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Gute US-Vorgaben helfen nicht

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt. Von der Europäischen Zentralbank wird an diesem Donnerstag unterdessen kein Zinsschritt erwartet. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com