DAX unentschlossen nach Verlusten: US-Inflationsdaten und Handelsgespräche mit China beeinflussen Markt

DAX aktuell

Die unentschlossene Tendenz des DAX nach Verlusten an den ersten zwei Handelstagen der Woche bietet Anlegern wichtige Signale. Sowohl die moderaten US-Inflationsdaten als auch die jüngsten Entwicklungen im Handelsstreit zwischen China und den USA könnten kurzfristig die Marktrichtung bestimmen und Volatilität bei deutschen Aktien auslösen

Was sind die Fakten?

Der DAX eröffnete am Mittwoch leicht im Plus bei 23.996,66 Punkten und zeigte sich im Tagesverlauf volatil. Nach seinem Allzeithoch von 24.479,42 Punkten am vergangenen Donnerstag im Anschluss an den EZB-Leitzinsentscheid musste er zuletzt Verluste hinnehmen. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Mai um 0,1 Prozent zum Vormonat (erwartet: 0,2 Prozent) und im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, während die Kernrate mit 2,8 Prozent unter den erwarteten 2,9 Prozent lag.

Wer­bung Wer­bung

Welche Auswirkungen sind möglich?

Die niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflation könnte die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank stärken und damit auch deutsche Aktien positiv beeinflussen. Die Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen China und den USA, insbesondere die grundsätzliche Einigung zur Lockerung der Exportbeschränkungen für Seltene Erden, könnten die Handelsspannungen verringern und global orientierte DAX-Unternehmen entlasten. Allerdings steht die offizielle Bestätigung durch Chinas Staatschef Xi Jinping noch aus.

Warum ist das relevant?

Die Inflationsdaten sind ein Schlüsselindikator für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank, die wiederum globale Kapitalmärkte beeinflusst. Eine moderatere Inflation erhöht die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen, die Aktieninvestments attraktiver machen könnten. Gleichzeitig sind die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China entscheidend für die globale Wirtschaftsentwicklung und damit für exportorientierte Unternehmen im DAX.

Was bedeutet das für Investoren?

Anleger sollten sich auf anhaltende Volatilität im DAX einstellen, während der Markt die Inflationsdaten und Handelsentwicklungen verarbeitet. Die niedrigere US-Inflation könnte mittelfristig für Auftrieb sorgen, während Fortschritte im Handelsstreit insbesondere Unternehmen mit China-Exposition begünstigen könnten. Nach dem kürzlichen Allzeithoch könnte der DAX eine Konsolidierungsphase durchlaufen, bevor er möglicherweise wieder an Dynamik gewinnt, abhängig von weiteren makroökonomischen Daten und der Bestätigung der Handelseinigung.

Wer­bung Wer­bung

Mit Material von Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires