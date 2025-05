DAX aktuell

DAX vor kräftiger Erholung: Der deutsche Leitindex profitiert von der Verschiebung der US-Zölle auf EU-Importe.

Anleger dürften sich am Montag erleichtert zeigen: Der Broker zeigt sich vorbörslich weit im Plus und in Reichweite der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke.

Der Leitindex hat eine Rekordrally hinter sich, die in der Spitze am 21. Mai 2025 auf ein Allzeithoch von 24.152,24 Punkten getragen hatte. An diesem Tag wurde bei 24.122,40 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht.

Da die Aktienmärkte in Großbritannien und den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt geschlossen bleiben, zeichnet sich zu Wochenbeginn ein ruhiges Handelsgeschehen ab.

Erholung nach Zollschock

Nachdem US-Präsident Donald Trump bei der Einführung der zunächst für Anfang Juni angekündigten neuen Abgaben auf Einfuhren aus der EU nun Aufschub bis zum 9. Juli gewährt hat, "ist der große Showdown verschoben", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Und das reicht für die Börsen, um erleichtert aufzuatmen."

Käufer retten DAX vor kleiner Top-Bildung

Am Freitag war der DAX zunächst bis auf drei Punkte an seinen jüngsten Rekord bei 24.152 Zählern herangelaufen, dann aber nach der Zoll-Drohung bis auf 23.274 Punkte abgedreht.

An der 21-Tage-Linie im Bereich der alten Rekorde vom März fanden sich jedoch wieder Käufer, sodass im Kurschart eine kleine Top-Bildung noch abgewendet werden konnte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires