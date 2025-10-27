DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,86 +6,6%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl66,00 +0,5%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
DAX aktuell

Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet

27.10.25 08:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - Hoffnungen im Handelsstreit dürften DAX antreiben | finanzen.net

Entspannungssignale zwischen den USA und China dürften dem deutschen Leitindex zum Start in die neue Woche etwas Auftrieb verleihen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.239,9 PKT 32,1 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

Zum Start in die neue Woche dürfte sich der DAX mit kleinen Aufschlägen präsentieren.

Wer­bung

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

Entspannungssignale zwischen den USA und China

Nach ersten Entspannungssignalen im Handelsstreit zwischen den USA und China deutet sich am Montag ein freundlicher Wochenstart am deutschen Aktienmarkt an. Der DAX rückt damit wieder näher an sein Rekordhoch heran, bleibt jedoch innerhalb seiner jüngsten Handelsspanne, die bis knapp an die Marke von 24.400 Punkten reicht. Zuletzt hatte der Leitindex diese Zone vor rund zwei Wochen überwunden.

Aus China kommen positive Nachrichten: Beide Länder haben sich im Zoll- und Handelskonflikt angenähert und eine vorläufige Einigung erzielt, wie Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag erklärte. Diese müsse nun auf beiden Seiten noch ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Über konkrete Inhalte wurde zunächst nichts bekannt. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach nach den Gesprächen in Kuala Lumpur von konstruktiven Verhandlungen, die als Vorbereitung für das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea dienen.

Wer­bung

Geldpolitische Entscheidungen im Blick

Neben den geopolitischen Themen steht dem DAX eine ereignisreiche Woche bevor. Im Mittelpunkt stehen geldpolitische Entscheidungen der Notenbanken sowie zahlreiche Unternehmensberichte auf beiden Seiten des Atlantiks. Zum Wochenauftakt bleibt es jedoch zunächst ruhig - das Augenmerk liegt auf dem Ifo-Geschäftsklimaindex, einem wichtigen Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:23Entspannungssignale im Handelskonflikt: DAX zum Wochenauftakt freundlich erwartet
08:20Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne - Entspannung zwischen USA und China
08:00Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit
08:00Trading Idee: DAX - Nächstes Kursziel 24.500 Punkte
08:00American Airlines übernimmt ersten Airbus A321 XLR
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Zollhoffnung liefert Rückenwind
07:31WDH/DAX-FLASH: Im Plus erwartet - Entspannung zwischen USA und China
07:30Erster Airbus A321 XLR für Qanot Sharq verlässt Lackierhalle
mehr