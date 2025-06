DAX aktuell

Nach einem schwächerem Wochenstart im ruhigen Feiertagshandel am Pfingstmontag dürfte der DAX auch am Dienstag zunächst nicht recht vom Fleck kommen.

Am Pfingstmontag gab der DAX nach und kam damit wieder von seinem Rekordniveau zurück: Zum Handelsende lag er bei 24.173,79 Zählern mit 0,54 Prozent im Minus. Am Dienstag wird er nun vorbörslich knapp behauptet erwartet.

Am vergangenen Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Richtungssuche geht weiter

Der DAX dürfte am Dienstag auf Richtungssuche bleiben. Auch an der Wall Street tat sich tags zuvor wenig. Sie verharrte auf dem höchsten Niveau seit Ende März. In China und Japan gibt es am Morgen leichte Gewinne.

Für etwas Hoffnung sorgt, dass die US in China in London auch am Dienstag weiter über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen sprechen. Laut dem Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen von Chipexporten nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China angeboten haben, den Export dringend benötigter Seltener Erden wieder hochzufahren.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires