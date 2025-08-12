DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto17,13 +5,4%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.537 +2,1%Euro1,1670 +0,2%Öl66,25 -0,1%Gold3.375 -0,7%
DAX aktuell

Konjunktursorgen: DAX-Anleger bleiben zuversichtlich - US-Inflation und Ukraine im Fokus

11.08.25 07:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX fester erwartet - Anleger blicken auf US-Inflation und Ukraine | finanzen.net

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.162,9 PKT -29,6 PKT -0,12%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
41.820,5 PKT 761,3 PKT 1,85%
Charts|News|Analysen

Vorbörslich kann der deutsche Leitindex DAX um 0,4 auf 24.258 Zähler zulegen. Das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten bleibt damit in Reichweite.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

US-Inflation und Ukraine im Fokus

Ob der DAX Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird.

Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

