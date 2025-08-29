DAX aktuell

Der deutsche Leitindex stabilisiert sich am Donnerstag nach einer bislang eher tristen Börsenwoche und kann etwas zulegen.

Am Donnerstag ging der DAX 0,56 Prozent höher bei 24.180,62 Zählern in den Handel und verbleibt auf grünem Terrain.

Der Leitindex hatte drei Tage in Folge zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen.

Mit den jüngsten Abgaben des DAX habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt - und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

NVIDIA-Bilanz im Fokus

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA liefern kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. In der Sparte mit Technik für Rechenzentren verfehlte NVIDIA mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX