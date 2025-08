DAX aktuell

Der deutsche Leitindex unternimmt am Montag einen Stabilisierungsversuch, nachdem er vor dem Wochenende aufgrund von Konjunktursorgen einen deutlichen Rückschlag erlitten hatte.

Der DAX startete um 0,42 Prozent fester bei 23.523,24 Punkten in den ersten Handelstag der neuen Woche und steigt aktuell weiter.

Am Freitag war der deutsche Leitindex deutlich abgerutscht und konnte somit die runde Kursmarke von 24.000 Zählern nicht mehr verteidigen. Auch am Montag sieht es zunächst nicht so aus, als ob diese heute schon zurückerobert werden könnte.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, das nun aber wieder etwas entfernt liegt. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

War die Korrektur überfällig?

Ende vergangener Woche hatten durchwachsene Geschäftszahlen großer Konzerne und der US-Arbeitsmarktbericht die Nerven der Anleger belastet. Die überraschend schwachen Jobdaten nährten Zweifel an der Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft, an der bisher alle Probleme mehr oder weniger abzuperlen schienen, erklärte Analyst Stephen Innes von SPI Asset Management.

Für Unsicherheit sorge zudem die Entlassung der Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik durch US-Präsident Donald Trump. Künftig könnten nun durchaus Zweifel an wichtigen Konjunkturdaten aufkommen.

In diesem Umfeld machen Anleger nach dem starken Lauf des DAX in den vergangenen Monaten lieber erst einmal Kasse. Trotz der jüngsten Kursverluste ist der deutsche Leitindex 2025 immer noch um rund 18 Prozent gestiegen.

"Die Korrektur war überfällig", sagt denn auch Christoph Geyer, Experte für die technische Analyse von Finanzmärkten. Damit meint er, dass der Markt schon recht heiß gelaufen, also zu viel Positives, eingepreist war. Dabei könnte der schwache Freitag nur ein Vorgeschmack auf das sein, was bis Ende September in einer typischerweise ohnehin eher schwachen Börsenphase noch drohe.

US-Zölle bleiben bestimmendes Thema

Die neue Woche könnte auch charttechnisch zum Wegweiser werden, wie es in nächster Zeit weitergeht. Dabei gilt der Monat August statistisch gesehen als schwacher und von geringeren Umsätzen geprägter Börsenmonat, sodass Anleger auch von dieser Seite mehr Vorsicht als Zuversicht walten lassen dürften.

"So schnell ist das Thema Zölle nicht vom Tisch", schreibt Chefmarktanalyst Christian Henke vom Broker IG und sieht mit Blick auf den deutschen Leitindex Anzeichen für eine Korrektur. In der Nacht zum Freitag hatte US-Präsident Donald Trump neue Details zu Zolldeals bekannt gegeben. Von Donnerstag an sollen zahlreiche neue Abkommen in Kraft treten, die für rund 70 Länder neue Sätze von 15 bis 40 Prozent vorsehen. Unter diesen befindet sich auch die Europäische Union, die sich mit den USA auf 15 Prozent höhere Basiszölle geeinigt hatte.

Trumps verwirrende Zollpolitik verunsichert somit einmal mehr und ruft in der Folge erneut Sorgen um die allgemeine Wirtschaftsentwicklung wach. Die Abwärtsspirale an den Börsen könnte sich dadurch schneller drehen. Die kurz- und mittelfristige Trendsignale für den DAX sind bereits wieder negativ und lassen weitere Verluste erwarten.

Börsenkalender in dieser Woche gut gefüllt

Unter den anstehenden Wirtschaftsdaten in der neuen Woche dürften angesichts der Zollthematik hierzulande die Zahlen zu den Warenexporten der deutschen Industrie am Donnerstag in den Fokus rücken. "Diese werden einen Hinweis geben, wie stark die höheren Zölle die Exporte in die USA bereits bremsen", erklärt Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank.

Unternehmensseitig kommt in der neuen Woche eine Flut an Zahlen auf die Anleger zu, allen voran von DAX-Konzernen. So berichten Infineon, DHL, Commerzbank, Siemens, Siemens Energy, Zalando, Allianz, Deutsche Telekom und Rheinmetall. Die "heißen Tage" sind Mittwoch und Donnerstag. Und angesichts bereits gesenkter Jahresziele von Unternehmen, die ihre Quartalsbilanzen schon vorgelegt haben, wächst die Unsicherheit, wie viel weitere noch folgen werden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires