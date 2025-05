DAX aktuell

Der DAX könnte vor dem Wochenende wieder über die runde Marke von 24.000 Punkten zurückkehren, während das Chaos um die US-Zölle weitergeht.

Selbst mit dem anfänglichen Auftrieb eines guten Quartalsberichts von NVIDIA und dem Dämpfer für Trumps Zollpolitik vor einem US-Gericht, schaffte es der DAX am Vortag nicht an seinen Rekord vom Mittwoch bei fast 24.326 Punkten heran. Nach einem freundlichen Handelsstart folgten nach der Kursrally in diesem Jahr leichte Gewinnmitnahmen. Kurz vor dem US-Handelsschluss hob ein Berufungsgericht zudem die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle vorerst wieder auf. Unter dem Strich ließ das juristische Tauziehen die Anleger an der Wall Street bei kleinen Kursgewinnen letztlich kalt.

Zur Wochenmitte erst hatte das Börsenbarometer bei 24.325,97 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, am 27. Mai wurde bei 24.226,49 Zählern zudem ein neuer Rekordschlussstand erreicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX