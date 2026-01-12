DAX24.858 +0,6%Est506.025 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9400 -2,0%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.831 -1,4%Euro1,1864 +0,4%Öl67,38 -1,1%Gold5.027 +1,4%
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick

09.02.26 09:51 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX mit weiterer Stabilisierung: Gewinne zum Wochenstart | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt knüpft zum Start in die neue Handelswoche an seine Stabilisierung der Vorwoche an und zeigt sich im Handelsverlauf freundlich.

DAX 40
24.861,7 PKT 140,3 PKT 0,57%
Charts|News|Analysen

Am Montag stand an der DAX-Tafel zur Startglocke ein Gewinn von 0,56 Prozent auf 24.860,67 Punkte. Im weiteren Verlauf bleibt er klar oberhalb der Nulllinie.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Gute Vorgaben sorgen für Auftrieb

Auftrieb gibt dem DAX zum Wochenstart die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Der Dow Jones Industrial schaffte sein neuerliches Rekordhoch zwar bereits am Freitagnachmittag, baut die Gewinne nach dem europäischen Handelsende allerdings noch deutlich aus. Auch der zuletzt von KI-Sorgen durchgeschüttelte Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 stabilisierte sich. Noch liegt er allerdings unter der zuletzt gerissenen 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Zudem springt auch der Nikkei 225 in Japan am Montag kräftig nach oben auf ein neues Rekordniveau, nachdem die Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi einen klaren Wahlsieg erzielt hat.

Die Marke von 25.000 Punkten könnte sich für den DAX allerdings auch in der neuen Woche als hohe Hürde erweisen. Die wirtschaftlichen Turbulenzen rund um künstliche Intelligenz haben ebenso wie die anhaltenden geopolitischen Sorgen jederzeit das Zeug dazu, den deutschen Leitindex erneut zu belasten. Andererseits könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA das Börsenbarometer stützen, wenngleich viel Positives bereits in den Kursen berücksichtigt zu sein scheint. Unter dem Strich spricht einiges dafür, dass der deutsche Leitindex in der neuen Woche wohl erneut keine eindeutige Richtung finden dürfte.

Wichtige Konjunkturdaten erst im Wochenverlauf

Am Mittwoch und Freitag stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten auf der Agenda, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infrage gestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Jahr in eine neue Runde. Recht vollgepackt ist dabei die Agenda allerdings vor allem am Mittwoch und am Donnerstag.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

09:51Positiver Wochenauftakt: DAX setzt Stabilisierung fort - 25.000er-Marke im Blick
