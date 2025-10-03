DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.334 +0,2%Top 10 Crypto16,57 +0,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.257 -0,5%Euro1,1722 ±0,0%Öl64,77 +0,7%Gold3.858 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet über 24.500-Punkte-Marke - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche im Fokus
Top News
Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
DAX aktuell

Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch

03.10.25 09:04 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX nimmt Juli-Rekord erneut ins Visier - freundlicher Feiertagshandel | finanzen.net

Der DAX verteidigt seine Vortagesgewinne auch im Feiertagshandel. Das Rekordhoch bleibt damit weiterhin in Reichweite.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.518,8 PKT 96,3 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

Der DAX beendete den Handel am Donnerstag mit einem kräftigen Plus. Auch am heutigen Tag der Deutschen Einheit zeigt sich zunächst ein freundlicher Handel: Der deutsche Leitindex startet mit einem Aufschlag von 0,36 Prozent bei 24.511,57 Punkten - und damit über der wichtigen 24.500-Punkte-Marke. Ein neue Bestmarke bliebt in Reichweite.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

US-Shutdown im Blick

Die US-Börsen haben am Donnerstag im S&P 500 und NASDAQ 100 weitere Rekorde erzielt, obwohl der Regierungsstillstand andauert. Eine unmittelbare Folge des seit Anfang Oktober bestehenden "Shutdowns" ist, dass der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht für September voraussichtlich entfällt. Solange es keine politische Einigung über einen Übergangshaushalt gibt, werden von den staatlichen Behörden auch keine offiziellen Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Sollte der Shutdown mehrere Tage andauern, könnten die Märkte spürbare Auswirkungen erleben, schrieb Volkswirt Mohit Kumar vom Analysehaus Jefferies. Die US-Regierung könnte die Kürzung von Finanzmitteln für demokratisch regierte Bundesstaaten sowie die Entlassung von Bundesangestellten als Druckmittel einsetzen, während die Demokraten die Regierung von Donald Trump für den Ausfall von Gesundheitsleistungen verantwortlich machen würden. Eine negative Marktreaktion könnte Trump unter Druck setzen, Kompromisse einzugehen. Die jüngste Rally an den Börsen in den USA und Europa beruht vor allem auf der Hoffnung, dass die Geldpolitik in den USA weiter gelockert wird, um den Arbeitsmarkt zu stützen.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:04Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
09:00Ihre tägliche DAX-Analyse: Das sind die wichtigsten charttechnischen Marken
09:00Ihre tägliche DAX-Analyse: Das sind die wichtigsten charttechnischen Marken
09:00Ihre tägliche DAX-Analyse: Das sind die wichtigsten charttechnischen Marken
08:47BMW mit starkem Absatzplus auf US-Markt
08:35dailyDAX: Kursziel freigeschaltet
08:35dailyDAX: Kursziel freigeschaltet
08:35dailyDAX: Kursziel freigeschaltet
mehr