DAX aktuell

Treffen zwischen Trump und Putin rückt näher: DAX mit Kursgewinnen

13.08.25 09:15 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX stärker - Fokus richtet sich auf Treffen zwischen Trump und Putin | finanzen.net

Nach drei Börsentagen der Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt stehen die Signale am Mittwoch wieder auf Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.147,5 PKT 122,7 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch geht es für den DAX wieder aufwärts. Er ging mit einem Aufschlag von 0,55 Prozent bei 24.156,51 Punkten in den Handel. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich von seiner freundlichen Seite.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Weitere Rekorde an der Wall Street und an der NASDAQ in den USA am Vortag nach Inflationsdaten sorgen zur Wochenmitte für Unterstützung. Auch Asiens Börsen melden Kursgewinne, der japanische Nikkei-Index erreichte ebenfalls eine weitere Höchstmarke.

Grenzenloser Optimismus an der Börse?

"Der Optimismus kennt aktuell keine Grenzen", konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Die Hoffnung auf eine baldige Leitzinssenkung in den USA habe gestern neue Nahrung erhalten. "Nach den gestrigen Inflationsdaten wird die Wahrscheinlichkeit sinkender Zinsen im September jetzt mit 96 Prozent gepreist."

Treffen vom Putin und Trump im Fokus

Geopolitisch richtet sich der Fokus an den Kapitalmärkten bereits auf das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag. Europäer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchten, dass die Zukunft der Ukraine dabei womöglich über ihre Köpfe hinweg entschieden werden könnte.

Bilanzsaison im vollem Gange

Die Aufmerksamkeit gilt am Mittwoch aber erst einmal zahlreichen Unternehmen und ihren Quartalsberichten und Ausblicken.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

