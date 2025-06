DAX aktuell

Der DAX wird am Donnerstag tiefer erwartet und könnte ein neues Zwischentief markieren. Der Schwung ausgelöst durch den US-Handelsdeal mit China ist damit schon wieder passé.

Der DAX hat nun schon drei Verlusttage hintereinander verzeichnet und auch für den Donnerstag werden Abschläge erwartet. Auch die wichtige 24.000-Punkte-Marke rückt damit wieder weiter in die Ferne. Den Mittwochshandel hatte das Börsenbarometer mit einem Verlust von 0,16 Prozent bei 23.948,90 Punkten beendet.

Am vergangenen Donnerstag hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

US-Handelsdeal mit China verpufft

An der Wall Street hatte sich der US-Handelsdeal mit China am Mittwoch für die Anleger nicht lange ausgezahlt. Letztlich rutschten die Technologiewerte sogar deutlicher ins Minus. Letztlich sei nur das vereinbart worden, was sich bereits abgezeichnet hatte, hieß es. Der Auswahlindex NASDAQ 100 scheiterte in Sichtweite seines Rekords vom Februar an der 22.000-Punkte-Marke. Auch in Tokio und Hongkong gab es am Morgen Gewinnmitnahmen.

Entwicklung im Nahen Osten verunsichert

Für Verunsicherung sorgen laut Marktteilnehmern Berichte, wonach die USA Botschafts- und Militärpersonal aus dem Irak abziehen sollen. Hintergrund seien Befürchtungen eines israelischen Angriffs auf das Nachbarland Iran, weil dessen Atomverhandlungen mit den USA nicht vorankämen. Laut dem Wall Street Journal warnte der iranische Verteidigungsminister: "Wenn uns ein Konflikt auferlegt wird, sind alle US-Stützpunkte in unserer Reichweite und wir werden sie in den Gastländern mutig angreifen."

