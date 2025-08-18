DAX aktuell

Am Abend steht das mit Spannung erwartete Treffen von Trump und Putin an. Anleger wagen sich im Vorfeld etwas aus der Deckung.

Mit kleinen Aufschlägen begann der DAX den XETRA-Handel: So ging es zunächst um 0,63 Prozent auf 24.530,70 Punkte hinauf. Auch im weiteren Verlauf hält er sich in der Gewinnzone, auch wenn die Aufschläge etwas kleiner werden.

Aus den USA kommen keine Impulse: Dort hatten die Indizes am Vortag nahezu unverändert geschlossen.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Treffen zwischen Trump und Putin sorgt für Spannung

Am Freitagabend treffen sich US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin in Alaska, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Beginnen sollen die Gespräche allerdings erst um 21.30 Uhr und somit deutlich nach Börsenschluss in Deutschland.

Die Erwartungen der Akteure an den Finanzmärkten sind hoch, auch wenn Trump sich in der Vermittlerrolle sieht und das Treffen als eine Art Vorstufe für ein potenzielles zweites Treffen darstellt. Gleichwohl: Eine einzige beiläufige Bemerkung am Rande der Gespräche und schon könnten deutliche Kursbewegungen an den Börsen folgen, erwartet Analyst Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands könnten allerdings zugleich das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken.

Sollte es derweil Fortschritte in Richtung eines Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine geben, dürfte das Thema Wiederaufbau der Ukraine stärker als Anlegerthema in den Fokus rücken, hatten Experten der Schweizer Bank UBS im Wochenverlauf erklärt.

Neue Daten aus der US-Wirtschaft voraus

Zuvor richten sie die Blicke am Nachmittag aber erst einmal auf US-Konjunkturdaten. Neben Einfuhrpreisen und Einzelhandelsumsätzen stehen die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Universität Michigan auf der Agenda.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX