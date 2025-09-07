DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,43 +0,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.582 +0,6%Euro1,1668 +0,2%Öl66,85 ±-0,0%Gold3.558 +0,3%
DAX aktuell

Wochenausklang an der Börse: DAX-Anleger dürften weiter zugreifen - 24.000er-Marke im Blick

05.09.25 07:30 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX mit kleinen Aufschlägen Richtung 24.000-Punkte-Marke erwartet | finanzen.net

Auch am letzten Handelstag der Woche dürfte der Leitindex noch einmal etwas zulegen und sich langsam wieder der 24.000-Punkte-Marke annähern.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.770,3 PKT 175,5 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendiert am Freitag im vorbörslichen Geschäft leicht höher, nachdem am Vortag zum Börsenschluss letztendlich ein Zuschlag von 0,74 Prozent auf 23.770,33 Punkte an der Kurstafel gestanden hatte.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Anleger fassen neuen Mut

Nachdem der DAX noch am Dienstag zeitweise unter 23.500 Punkte abgerutscht war, dürfte er am Freitag wieder einen kleinen Schritt hin zur 24.000-Punkte-Marke machen.

Am Vortag sorgten eine leichte Entspannung an den Anleihemärkten sowie die Hoffnung auf eine stützende Geldpolitik für Zuversicht. Umso stärker richtet sich zum Wochenschluss nun der Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht. Dieser gilt als wichtiger Indikator für die Entscheidungen der US-Notenbank Fed - und damit auch für die Frage, ob bereits im September eine Zinssenkung erfolgt. Sollten die Daten eine deutliche Abschwächung des Arbeitsmarktes signalisieren, könnte dies den Druck auf die Fed erhöhen, noch entschlossener zu handeln.

Nach Einschätzung von Stephen Innes, Marktanalyst bei SPI Asset Management, ist eine Zinssenkung im September nach den jüngsten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole bereits weitgehend eingepreist. Dennoch gebe es beim "geldpolitischen Menü" Spielraum: Fiele der Bericht besonders schwach aus, sei auch eine kräftigere Senkung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

