DAX-FLASH: Beruhigung bei Gold- und Silberpreis lässt auch Dax weiter steigen

03.02.26 07:20 Uhr
DAX 40
24.797,5 PKT 258,7 PKT 1,05%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Dienstag mit einer weiteren Erholung wieder in Richtung 25.000 Punkte orientieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,35 Prozent höher auf 24.885 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex nach nervösem Start bereits zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an.

Die Experten der NordLB erläuterten am Morgen, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts geändert hat. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben sie. In Europa könnte positiv angemerkt werden, dass ein monatelanges Ringen in Frankreich um den Haushalt für 2026 beendet wurde./tih/jha/