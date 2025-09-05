DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 ±-0,0%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.976 -0,9%Euro1,1662 ±-0,0%Öl67,11 -0,4%Gold3.532 -0,8%
DAX-FLASH: Dax leicht im Plus erwartet - Warten auf US-Jobdaten beginnt

04.09.25 07:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.594,8 PKT 107,5 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung vom Vortag gehen die Anleger in eine Wartehaltung über vor den monatlichen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag in den USA erwartet werden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.630 Punkte.

Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur die Technologiewerte wieder angesprungen. Die Commerzbank sieht Anzeichen, dass sich der dortige Arbeitsmarkt so langsam abkühlt. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Sichtweise bestätigt sehen, dass die US-Notenbank Fed demnächst mit Zinssenkungen beginnt. Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das Dax-Schwergewicht SAP auswirken könnte.

Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des Dax im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz) müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer GEA./tih/stk

