DAX-FLASH: Dax nähert sich 25.000 Punkten

06.01.26 07:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.868,7 PKT 329,4 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte seine Rekordrally am Dienstag fortsetzen und sich nochmals etwas der 25.000-Punkte-Marke nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.913 Punkte, was ein Plus von 0,18 Prozent bedeutet. 24.873 Zähler würden ihm reichen, um die Bestmarke zu überbieten, die er am Vortag nach drei Monaten Rekordpause aufgestellt hatte.

Wegen der Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung gilt die Aussicht auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft im neuen Jahr wieder als wichtiger Kurstreiber für den Dax. Im Tagesverlauf stehen nun unter anderem Verbraucherpreisdaten aus Deutschland im Blickfeld.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgt derweil nicht für Verunsicherung an den Weltbörsen. An den US-Börsen war es dem Dow Jones Industrial gelungen, sein bisheriges Rekordhoch aus dem Dezember zu überbieten. Dabei hatten die Anleger vor allem auf Ölwerte gesetzt./tih/zb