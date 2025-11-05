DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.423 -0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,56 +0,3%Gold3.966 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- AMD macht weniger Gewinn -- Rivian reduziert Quartalsverlust -- Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

DAX-FLASH: Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien in den USA belasten den Dax

05.11.25 06:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.949,1 PKT -183,3 PKT -0,76%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.348,6 PKT -486,1 PKT -2,04%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursverluste vor allem im Technologiesektor in den USA am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger auf 23.800 Zähler. Damit verbleibt der Dax unter der Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war.

Wer­bung

Nach dem Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen am Vorabend die Verluste noch ausgeweitet. Nach ihrem jüngsten Rekordlauf ließen die Anleger in New York und an der Tech-Börse Nasdaq Druck aus dem Kessel. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. Zuvor hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz für viel Kursfantasie gesorgt./bek/zb

Mehr zum Thema DAX 40

07:15Emirates finanziert sechs Airbus A350 mit Operating-Lease-Struktur
06:59Asiens Märkte uneinig -- AMD macht weniger Gewinn -- Rivian reduziert Quartalsverlust -- Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
06:56DAX-FLASH: Gewinnmitnahmen bei Tech-Aktien in den USA belasten den Dax
06:08«In 15 Jahren werden wir Triebwerke von der Größe eines Airbus A320 oder einer Boeing 737 haben»
05:35Porsche CEO Oliver Blume to step down
04.11.25Here's What Key Metrics Tell Us About Qiagen (QGEN) Q3 Earnings
04.11.25Qiagen (QGEN) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
04.11.2524.000-Punkte-Marke im Fokus: DAX reduziert letztlich Verluste - "Beängstigende Rally macht eine Pause"
mehr