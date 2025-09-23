DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -2,1%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin97.655 -0,6%Euro1,1736 -0,1%Öl67,15 +0,7%Gold3.698 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Intel 855681 SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei 225 steigt deutlich -- Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Ferrari-Aktie: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton Ferrari-Aktie: Misstöne nach Missachtung von Stallorder durch Hamilton
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

DAX-FLASH: Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet

22.09.25 07:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.639,4 PKT -35,1 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX steht am Montag vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 23.644 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem Schlussniveau vom Freitag. Damit würde der Leitindex seine Seitwärtstendenz fortsetzen.

Wer­bung

Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten Fed-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat: Auf ihrer Rekordrally hatten die Indizes dort kurz vor Handelsschluss ihre Tageshochs erreicht. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA ersetzen den Sportwagenbauer Porsche und den Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz)./tih/jha/

Mehr zum Thema DAX 40

07:22DAX-FLASH: Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet
07:04Nikkei 225 steigt deutlich -- Rheinmetall verspricht sichere Jobs bei Lürssen-Deal -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Novartis im Fokus
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
06:30📈 Börsenspiel Trader: Heute beginnt eine neue Spielwoche. Jetzt teilnehmen und 2.222 Euro Wochenpreis gewinnen!
mehr