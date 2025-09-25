DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,26 -1,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.678 +0,3%Euro1,1679 +0,1%Öl69,59 -0,1%Gold3.748 ±-0,0%
DAX-FLASH: Kaum verändert erwartet

26.09.25 06:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.534,8 PKT -132,0 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer Woche mit recht wenig Bewegung zeichnet sich im DAX am Freitag ein stabiler Start ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,1 Prozent höher auf 23.554 Punkte. Im Wochenverlauf hat der Dax gut 100 Punkte oder 0,4 Prozent verloren.

Es ist ihm weiterhin nicht gelungen, über die 21-Tage-Linie zurückzukehren, was den kurzfristigen Trend aufhellen würde. So bleibt er in seiner zähen Konsolidierung seit dem Rekordhoch Mitte Juli. Schwung von der Wall Street bleibt aus. Hier korrigierten die wichtigsten Indizes weiterhin ihre vorherige Rekordjagd. Auch an Asiens Börsen tut sich am Morgen relativ wenig./ag/zb

