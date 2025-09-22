DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,6%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.242 -0,3%Euro1,1801 ±0,0%Öl66,23 -0,5%Gold3.747 ±0,0%
DAX-FLASH: Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden

23.09.25 06:32 Uhr
DAX 40
DAX 40
23.527,1 PKT -112,4 PKT -0,48%
NASDAQ Composite Index
22.789,0 PKT 157,5 PKT 0,70%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Fortsetzung der Rekordjagd an der Wall Street dürfte auch der DAX am Dienstag etwas stabiler ins Rennen gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 23.585 Punkte. Die kleine Kurslücke, die er zu Wochenbeginn nach unten aufgerissen hatte, kann er damit aber bisher nicht ganz schließen.

In den USA dämmen der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 ihren bisherigen Rückstand zum Dax im Jahr 2025 weiter ein. Die Indizes der Tech-Börse Nasdaq (NASDAQ 100) haben mit plus 18 Prozent inzwischen aufgeschlossen. Der Dax wartet seit Mitte Juli auf einen neuen Höchststand. Die US-Indizes begannen derweil etwa zur gleichen Zeit mit ihrer Rekordjagd.

Bei den US-Techwerten läuft aktuell eine KI-Rally, zuletzt befeuert von der Ankündigung dreistelliger Milliardeninvestitionen von NVIDIA. Die Experten der Commerzbank wiesen zudem auf den aggressiven Zinssenkungskurs hin, für den sich der Ökonom Stephen Miran in seiner ersten Rede seit dem Aufstieg in die Führungsriege der US-Notenbank ausgesprochen habe./ag/zb

DAX-FLASH: Leichtes Plus nach weiteren US-Rekorden
Q4 voraus: Bei diesen Aktien gibt es noch Kurspotential – Kostenfreies Webinar mit Michael Flender alias Goldesel am Donnerstag um 18 Uhr. Jetzt anmelden!
