DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 -0,8%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.638 +0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl61,19 +0,5%Gold4.383 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus
Top News
Rohstoffe im 4. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel Rohstoffe im 4. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet in wohl dünnem Handel

02.01.26 07:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den DAX am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit 0,2 Prozent im Plus. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt.

Wer­bung

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

So bekräftigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Das chinesische Militär hatte überdies diese Woche erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein zuletzt genehmigtes US-Waffenpaket für Taipeh.

Wer­bung

Die Inselrepublik Taiwan wird demokratisch regiert und ist auch für westliche Staaten unter anderem als Lieferant von Computerchips ein unverzichtbarer Partner./mis/zb