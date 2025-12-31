DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet in wohl dünnem Handel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den DAX am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit 0,2 Prozent im Plus. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt.

Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

So bekräftigte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan. Das chinesische Militär hatte überdies diese Woche erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein zuletzt genehmigtes US-Waffenpaket für Taipeh.

Die Inselrepublik Taiwan wird demokratisch regiert und ist auch für westliche Staaten unter anderem als Lieferant von Computerchips ein unverzichtbarer Partner./mis/zb