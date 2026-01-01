DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 -3,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.087 +1,0%Euro1,1719 -0,1%Öl63,94 -0,1%Gold4.856 +2,0%
DAX-FLASH: Verhaltener Auftakt vor Trump-Auftritt in Davos

21.01.26 07:22 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem zweitägigen Kursrutsch zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch leichte Verlusten ab. Nachdem sich zuletzt die Unsicherheit wegen der Zoll-Politik von US-Präsident Donald Trump wieder verstärkt hat, warten Anleger gespannt auf dessen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Vor diesem Hintergrund taxierte der Broker IG den Leitindex DAX knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent niedriger auf 24.655 Zähler.

Grönland, Zölle, Gazastreifen: Vor seiner Reise nach Davos, die von einem technischen Problem an Bord der Air Force One verzögert wurde, hat Trump die Europäer in große Aufregung versetzt. Erwartet wird, dass er den Druck weiter erhöhen wird, um Grönland den USA einzuverleiben. Es seien viele Treffen zur Zukunft der zu Dänemark gehörenden Insel geplant, kündigte er an, ohne ins Detail zu gehen. Trump selbst äußerte seine Zuversicht, dass eine Einigung möglich ist.

"Börsianer sollten allerdings nicht davon ausgehen, dass Trump heute Beruhigungsversuche unternimmt", warnte am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Am Montag und Dienstag hatte es schon für erhöhte Unsicherheit gesorgt, dass Trump als Reaktion auf die Solidarität europäischer Nato-Länder mit Dänemark und Grönland am Wochenende Strafzölle gegen Deutschland und sieben andere europäische Staaten angekündigt hatte, falls sie in der Grönland-Frage nicht einlenken./tih/jha/